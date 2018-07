Valdivia fica no banco do Palmeiras contra o Grêmio Prudente

SÃO PAULO - O meia Valdivia está recuperado de dores na coxa esquerda, mas ficará apenas no banco de reservas do Palmeiras na partida contra o Grêmio Prudente, sábado, no Estádio do Canindé, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O técnico Luiz Felipe Scolari preferiu ser cauteloso com o chileno, que não participou dos últimos três jogos.

"Ele está há algum tempo fora e voltando só agora. Se entrar, vai jogar 30, 45 minutos. Depois colocamos ele em outro jogo por 60 minutos até voltar à forma ideal. Não temos pressa com ele", afirmou Felipão, que evitará escalar os meias Lincoln e Valdivia juntos.

Assim, as principais novidades da escalação do Palmeiras contra o Prudente serão os meio-campistas João Vitor e Tinga. Como o lateral-direito Cicinho está suspenso, o volante Márcio Araújo será deslocado para a posição, o que abrirá uma vaga para João Vitor. Já Tinga vai substituir Patrik, que sofreu uma lesão na coxa esquerda e desfalcará a equipe por pelo menos um mês.

"O Tinga é um atleta que vem treinando bem e pode perfeitamente ocupar uma função no meio-campo. É um pouco diferente do Patrik, mas sabe carregar a bola e chegar bem na área. Já o João Vitor vai jogar. Não sei se na lateral ou no meio, mas vai jogar. Também temos o Luís Felipe que pode entrar no decorrer da partida, e depois vamos decidir se colocamos o Chico no meio do jogo", disse Felipão.

O treinador ainda não definiu o substituto do atacante Kleber, que cumprirá suspensão automática. Adriano Michael Jackson e Vinicius disputam a vaga. "Não tem muito o que pensar. Ou é Vinícius, ou é Adriano. Vou assistir mais alguns jogos do Prudente e depois analisar quem escalar. É um time que cresceu muito de umas rodadas para cá e muito bem treinado pelo meu amigo Goiano", comentou.

Felipão explicou porque o goleiro Marcos segue fora da lista de relacionados do Palmeiras. "Ele ainda sente uma dificuldade ou outra e não tenho motivos para acelerar o retorno dele. O Marcos está seguindo a programação estabelecida pela comissão técnica e vamos prepará-lo para voltar no momento certo."

Confira os 19 atletas do Palmeiras relacionados para o confronto com o Prudente:

Goleiros: Deola e Bruno

Laterais: Luís Felipe e Gabriel Silva

Zagueiros: Danilo, Thiago Heleno e Leandro Amaro

Volantes: Márcio Araújo, Chico, João Vitor e Marcos Assunção

Meias: Valdivia, Lincoln e Tinga

Atacantes: Vinícius, Adriano Michael Jackson, Luan e Max Santos