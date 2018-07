Valdivia garante que jogará pelo Palmeiras na quarta

O médico Otávio Vilhena e Valdivia adotaram discurso semelhante ao do técnico Luiz Felipe Scolari, que demonstrou irritação ao comentar sobre a situação do meio-campista, e minimizaram o problema muscular. De acordo com o médico do Palmeiras, a lesão do chileno não se agravou por ele participado do jogo contra o Corinthians. Assim, ele deve encarar o Atlético Mineiro na quarta-feira.

Valdívia entrou em campo no intervalo e foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo da derrota por 1 a 0, no Pacaembu. "O fato de ele ter jogado não interferiu na gravidade da fibrose. Como ele colocou a mão na coxa e sentiu uma dor, optamos por tirá-lo", explicou Vilhena.

O chileno garantiu que saiu de campo apenas por precaução. "Essa lesão de fibrose é assim, às vezes fica sem doer, às vezes aparece dor. Eu dei um tiro curto para tentar pegar uma bola e senti que começou a doer. Para não piorar, preferi sair. Não sei da onde falaram que eu sai bravo com a substituição", disse.

Valdívia prometeu ter condições de enfrentar o Atlético-MG, em Sete Lagoas, em partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. "É o nosso grande objetivo do ano. E por se tratar de mata-mata, não podemos vacilar. O primeiro jogo sempre é muito importante, Vou descansar e me recuperar para tentar estar em campo na quarta-feira", comentou.