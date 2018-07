Valdivia inicia treino com bola no começo da semana no Palmeiras

Parece que o retorno de Valdivia ao time do Palmeiras está próximo. O técnico Oswaldo de Oliveira avisou que o meia deve treinar com bola a partir desta segunda-feira, entretanto, continua sem previsão de volta ao gramado. Nesta sexta-feira, o chileno foi para o campo com os reservas e participou do aquecimento, mesmo debaixo de muita chuva, e depois foi para a academia fazer fortalecimento muscular, como de costume.

"Essa semana ele (Valdivia) veio para o campo e a partir de segunda vai ter contato com bola. Só depois disso vamos ter uma ideia de quando ele vai jogar", explicou o treinador. Valdivia ainda não atuou nesta temporada em decorrência de uma lesão na coxa esquerda sofrida ainda no ano passado. Ele tem contrato com o clube só até agosto. A diretoria deve se reunir com o pai do atleta, Luis Valdivia, nos próximos dias para discutir uma possível renovação.

Enquanto Valdivia ficava na academia, os jogadores que vão enfrentar o Bragantino, sábado, às 18h30, no Allianz Parque, treinaram jogadas de bolas paradas, marcação e fizeram alguns trabalhos táticos. Os que atuaram contra o Vitória da Conquista foram para a academia fazer recuperação muscular.

O time para sábado será quase todo reserva. Os únicos titulares serão o goleiro Fernando Prass e o lateral-esquerdo Zé Roberto, que vai atuar no meio. Arouca e Dudu ficarão no banco de reservas e os demais sequer foram relacionados. Até a noite desta sexta-feira, foram vendidos 24 mil ingressos para a partida, o que permite imaginar que mais uma vez o Allianz Parque estará com bom público para a partida.

Confira a lista dos relacionados para o jogo.

Goleiros: Fernando Prass e Aranha

Laterais: João Paulo,Victor Luis e João Pedro

Zagueiros: Nathan, Victor Ramos e Jackson

Volantes: Amaral, Renato e Arouca

Meias: Ryder e Zé Roberto

Atacantes: Maikon Leite, Rafael Marques, Leandro Pereira, Dudu e Gabriel Jesus