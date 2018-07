Valdívia já causou ira dos colorados por posar para foto com a torcida do Corinthians

Alvo de cobiça por parte de Corinthians e Palmeiras, Valdívia já deixou os torcedores do Internacional irritados pelo fato de posar para foto com torcedores alvinegros no ano passado.

O episódio ocorreu no dia 21 de novembro, quando o Internacional foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, na Arena Corinthians. Pouco depois do término da partida, começou a circular uma foto do jogador posando para uma selfie com alguns corintianos.

A imagem irritou muitos torcedores do Inter, principalmente pelo fato da equipe ter sido derrotada e estar brigando contra o rebaixamento. O resultado deixou o time gaúcho com três pontos de distância para sair da zona da degola.

A imagem acabou desgastando ainda mais a situação de Valdívia junto com a torcida colorada. A chegada de Antonio Carlos Zago fez com que ele perdesse ainda mais espaço, por isso negocia sua saída do clube.

O Corinthians é quem parece mais próximo de um acerto. Em troca, o time paulista emprestará Giovanni Augusto em um acordo válido até o final da temporada. Entretanto, o Palmeiras também manifestou interesse no jogador e ofereceu o atacante Rafael Marques.