Valdivia joga e ajuda Palmeiras a bater Portuguesa em jogo-treino

SÃO PAULO - O Palmeiras contou com o retorno do meia Valdivia para derrotar a Portuguesa em jogo-treino nesta quinta-feira. Recuperado de lesão, o chileno atuou por 50 minutos, foi participativo e um dos destaques da vitória por 3 a 0, na Academia de Futebol. Os atacantes Vinicius, Leandro e Caio foram os autores dos gols.

Valdivia foi titular na atividade e mostrou certa falta de ritmo, após mais de cem dias sem jogar, mas ainda assim se esforçou bastante e ajudou a equipe, participando do segundo gol. O chileno ficou longo período afastado se recuperando de uma série de lesões e, recentemente, teve um problema muscular na coxa e um corte no pé.

Nesta quinta-feira, Gilson Kleina armou o Palmeiras com: Fernando Prass; Luis Felipe, Tiago Alves, André Luiz e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Valdivia e Serginho; Vinicius e Leandro. Com amplo domínio da partida, a equipe não teve dificuldade para abrir 2 a 0 na primeira etapa.

Ao longo da atividade, Kleina aproveitou para promover a entrada de diversos nomes: Marcelo Oliveira, Wesley, Tiago Real, Weldinho, João Denoni, Fernandinho, Ronny e Caio. O time perdeu um pouco em qualidade, mas ainda assim conseguiu marcar o terceiro e fechar o placar.

Com a atuação desta quinta, cresce a esperança de que Valdivia esteja em campo no retorno do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro, após a paralisação para a Copa das Confederações. No dia 6 de julho, a equipe entra em campo pela sétima rodada diante do Oeste, no Prudentão, às 16h20.