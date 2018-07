Valdivia joga futevôlei e Oswaldo repete time do Palmeiras no treino

O meia Valdivia parece recuperado de dores na coxa esquerda. Tanto que nesta quinta-feira, o chileno foi para o gramado e jogou futevôlei ao lado do preparador físico do Palmeiras, Marco Aurélio Schiavo. Antes, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou mais um treinamento tático, no qual repetiu o time treinado na quinta-feira.

Valdivia fez o primeiro trabalho com bola desde sua lesão na coxa esquerda, ocorrida no ano passado. Na primeira parte do treinamento, enquanto os demais jogadores treinavam no gramado, ele ficou na academia fazendo fortalecimento muscular. Após os atletas encerrarem a atividade, o chileno foi para o campo e ficou brincando com o preparador físico, debaixo de muito sol.

Mostrando bom humor, ele deu bastante risada, brincou com Schiavo e parece estar feliz com o retorno aos gramados. A previsão inicial era que ele voltasse ao time neste sábado, diante do Capivariano, mas Oswaldo já adiou o seu retorno e não quis projetar uma data. Paralelamente, o meia deve definir o seu futuro nos próximos dias.

Com contrato até agosto, o chileno já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas a ideia é renovar contrato com o Palmeiras. O pai e agente do meia deve chegar ao Brasil nos próximos dias para tratar do assunto e tentar um acordo. A ideia é renovar o contrato por mais duas temporadas.

Enquanto não pode contar com Valdivia, Oswaldo prepara a equipe para sábado. Ele comandou um coletivo com Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Allione e Dudu; Cristaldo.

O time volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, quando o técnico Oswaldo de Oliveira comanda a última atividade antes da partida e deve confirmar a estreia do volante Arouca.