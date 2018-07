Valdívia, Lincoln e Marcos fora do jogo do Palmeiras pelo Paulistão

SÃO PAULO - Não será dessa vez que a torcida do Palmeiras verá a dupla Valdívia e Lincoln em ação na temporada 2011. Os dois não foram relacionados para a partida diante do Americana, neste sábado, às 19h30, no Pacaembu, pelo Paulistão, para aprimorar seus respectivos condicionamentos físicos. O goleiro Marcos também ficou de fora da lista para resolver problemas particulares.

A expectativa é que os dois jogadores estejam prontos para retornarem ao time titular para o primeiro confronto na Copa do Brasil, que será no dia 23 deste mês, contra o Comercial-PI.

Em contrapartida, o Palmeiras contará com o volante Tinga, que vinha sofrendo com dores no tornozelo esquerdo, mas se recuperou e tem vaga garantida na equipe titular do técnico Luiz Felipe Scolari, assim como o retorno do zagueiro Danilo, que, mesmo negociado com a Udinese, fica na equipe até o meio deste ano. Ele volta ao time titular no lugar de Maurício Ramos, que, com dores musculares, também não participará do jogo.

Confira a lista dos convocados para o jogo:

Goleiros: Deola e Bruno

Laterais: Cicinho, Vitor e Rivaldo

Zagueiros: Thiago Heleno, Danilo e Leandro Amaro

Meio-campistas: Márcio Araújo, Marcos Assunção, Tinga, Chico, João Vitor e Patrik

Atacantes: Kleber, Luan, Adriano, Vinícius e Max Santos