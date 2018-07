Valdivia, Lincoln e Marcos não pegam o Americana

A relação dos atletas que enfrentarão o Americana, pela oitava rodada do Paulistão, no Pacaembu, também não tem os nomes do goleiro Marcos, do meia Lincoln e do zagueiro Maurício Ramos.

A ausência de Lincoln é justificada também pela preservação do jogador, visando a Copa do Brasil. Ele chegou a jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia do Paulista, mas deixou o campo sentindo dores e desde então vinha em tratamento. O meio-campista, assim como Valdivia, deverá aparecer no time contra o Mogi.

O zagueiro Maurício Ramos deixou o treino de quarta-feira com dores no adutor da coxa direita, não conseguiu se recuperar a tempo, e também não pega o Americana. Já o goleiro Marcos foi liberado para resolver problemas particulares.

Enquanto os quatro desfalcam o Palmeiras, o volante Chico finalmente poderá fazer sua estreia. O jogador vindo do Atlético-PR foi relacionado pela primeira vez e comemora a chance. "Estou muito feliz com a oportunidade e quero começar bem o meu ciclo aqui no Palmeiras. Sei que ainda preciso ganhar ritmo de jogo, mas isso só vou conseguir com o tempo", disse o jogador, que deverá começar a partida no banco de reservas do Pacaembu.

Outra novidade positiva ficou por conta de Tinga, que vinha sentindo dores desde o choque que causou a lesão em Dinei, deixou mais cedo o treinamento de quinta-feira, mas terá condições normais de enfrentar o Americana.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Deola e Bruno

Laterais: Cicinho, Vitor e Rivaldo

Zagueiros: Thiago Heleno, Danilo e Leandro Amaro

Volantes: Márcio Araújo, Marcos Assunção, Chico e Bruno Turco

Meias: Tinga e Patrick

Atacantes: Kleber, Luan, Adriano, Vinícius e Max Santos