Valdívia marca em jogo-treino dos reservas do Vasco após eliminação

Um dia após vencer o Santos por 2 a 1, mas ser eliminado na quarta fase da Copa do Brasil, o Vasco retomou a sua rotina de treinos visando o confronto com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E os reservas participaram de um jogo-treino em que o recém-contratado Valdívia fez um gol.

Só os reservas foram a campo no CT do Almirante, sendo que o primeiro tempo da atividade terminou empatada em 0 a 0. Nesse período, o Vasco foi escalado com: Gabriel Félix, Claudio Wink, Luiz Gustavo, Miranda e Henrique; Andrey, Willian Maranhão, Bruno César e Dudu; Tiago Reis e Ribamar.

Na etapa final, o técnico interino Marcos Valadares mudou quase toda a formação, com o Vasco atuando com João Pedro; Rafael França, Bruno Silva, Rodrigo e Luan; Fellipe Bastos, Marcos Júnior e Valdívia; Moresche, Yan Sasse e Caio Monteiro.

Rafael França marcou contra, deixando o Boavista em vantagem, mas depois o empate vascaíno saiu, com Valdívia, após passe de Marcos Júnior, em um gol que envolveu dois jogadores recém-contratados pelo Vasco, mas que ainda não foram regularizados no BID da CBF.

A atividade, sem a presença dos titulares, não deu qualquer indicação sobre a escalação do Vasco para o duelo com o Athletico-PR. Mas é certo que o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Leandro Castán, que se lesionaram no primeiro tempo do duelo com o Santos, não poderão ser aproveitados na Arena da Baixada.