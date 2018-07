Valdivia mata a saudade de balançar a rede no Palmeiras

SÃO PAULO - Valdivia deixou o campo como o maior destaque da vitória por 3 a 2 do Palmeiras sobre o Figueirense. Além do gol da vitória, o chileno também participou ativamente do jogo. Ao final da partida, ele fez questão de destacar a importância da vitória contra um concorrente direto.

“É uma felicidade gigante, ainda mais pelo gol. Estava com saudade de marcar. A gente merecia ganhar pelo que jogamos. Só tenho de agradecer à torcida, que nos apoiou muito”, disse o chileno, que fez questão de encher a bola de Gilson Kleina e apontá-lo como responsável pela vitória. “O Kleina achou um jeito de fazer o Palmeiras jogar, e o time está sempre se fortalecendo. Isso é bom.”

O Mago acredita que a vitória sobre o Figueirense pode fazer o time ganhar ainda mais moral para o resto da competição. “A vitória nos dá algo mais, para acreditar em nós mesmos. Lutamos e corremos até o fim. Temos de continuar assim.”

Para o jogo contra o Guaratinguetá, sábado, Kleina não tem desfalque por lesão ou cartão. Henrique volta de suspensão.

E enquanto o Palmeiras cresce na Série B, mais jogadores deixam o clube. Ontem, o Náutico confirmou o empréstimo do atacante Maikon Leite até maio do ano que vem. Outro que está de malas prontas para defender o clube pernambucano é Tiago Real, que ficará até o fim do ano.