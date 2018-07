Valdivia me ajuda na adaptação ao Brasil, diz paraguaio Mendieta

SÃO PAULO - Um das últimas contratações do Palmeiras para o restante da temporada, o paraguaio Mendieta revelou nesta quinta-feira que tem contado com a ajuda do chileno Valdivia para se adaptar ao Brasil, dentro e fora dos gramados.

"É muito importante para mim ter um jogador como o Valdivia junto comigo. Ele me ajuda muito dentro e fora de campo. Ele tem muita experiência e está aqui há muitos anos. Me ajuda com muitas coisas, fala comigo depois dos jogos, pergunta para mim como me senti na partida", afirmou Mendieta.

No Brasil desde junho, o paraguaio diz que já está se adaptando ao País. "Estou aqui há dois meses e estou me adaptando, creio que só depende de mim para me adaptar ao futebol brasileiro e jogar o maior número de jogos possível", disse.

Satisfeito com sua evolução, Mendieta se diz ansioso para marcar o primeiro gol pelo time paulista. "Não tem problema imaginar se será de bola parada ou rolando, o importante é fazer o gol. No sábado, farei de tudo para marcar o meu primeiro gol", projetou o meia, que deverá entrar em campo contra o Paraná, no sábado, em rodada da Série B.