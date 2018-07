Valdivia mostra-se insatisfeito com diretoria do Palmeiras

Após a entrevista de Alexandre Mattos, diretor do Palmeiras, dizendo ter cancelado o encontro com Valdivia para receber um prêmio em Minas, o meia chileno resolveu se manifestar nas redes sociais. Em sua página no Twitter, reclamou das declarações do diretor. "Segunda-feira, tinha reunião marcada para tratar assunto renovação. Meu pai foi na hora dita, mas não conseguiu falar com ninguém e (a reunião) foi marcada para esta terça-feira", explicou o jogador, em tom de insatisfação. "Até o momento, ninguém da diretoria do Palmeiras me informou se (o contrato) seria de produtividade. Quem tem de esclarecer esse assunto não é o jogador e sim o clube", completou.

Valdivia ainda criticou os acontecimentos do ano passado. "Se for produtividade, só espero que não aconteça o que vivemos ano passado, sofrendo até o final porque havia muitos jogadores com contrato produtivo", recordou, sem deixar claro o que quis dizer. "Não é pedra no sapato o tal contrato de produtividade. Fico triste porque tudo que está saindo não foi da minha boca e sim de alguém querendo tumultuar".

O meia do Palmeiras assegurou que não vai deixar o Palmeiras para jogar em outro clube brasileiro. "Tenho caráter sim e cumpro o que digo. Não poderia jogar em outra equipe no Brasil e assim será. Só uso as cores do Palmeiras aqui", assegurou. "Mesmo indo embora no final do meu contrato, serei sempre agradecido pelo que o clube representa ainda na minha carreira".

O jogador ainda lembrou de outros atletas que saíram do Palmeiras por causa de desentendimentos com a diretoria do clube. "Todos os jogadores que saíram nos últimos anos tiveram problemas. E eu peço para sair se for o caso, pela porta da frente. Fase final significa dores musculares e cansaço e isso vai acontecer até ficar 100% fisicamente. Não esqueçam os 'cornetas', que no fim do ano passado, tomei duas infiltrações para poder jogar. Não gosto de 'bolerar' e falar aquilo que fiz ou não, mas é bom sempre lembrar que por causa disso ainda estou sem jogar", desabafou.

Valdivia treina com o elenco, mas não encara o Santos, quarta-feira.

MATTOS

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, agendou reunião com o pai do meia Valdivia, Luis Valdivia, na segunda-feira pela manhã, mas cancelou o encontro porque foi receber um prêmio pelo título do Campeonato Brasileiro do ano passado, conquistado quando ainda estava no Cruzeiro. Ele foi um dos homenageados em evento da ABEX (Associação Brasileira dos Executivos de Futebol) realizado no teatro do Corinthians. Valdivia tem contrato até o dia 17 de agosto.

O Palmeiras tem interesse em ficar com o atleta, mas adota postura cautelosa e não pretende ceder muito para ficar em ele. Se Valdivia permanecer, ele será um bom nome para o elenco, mas o clube não se vê dependente dele como aconteceu nos últimos anos.