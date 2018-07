Valdivia mostra tornozelo inchado, mas garante que joga nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Depois de jogar no sacrifício pelo Palmeiras contra o São Paulo, no último domingo, o meia Valdivia postou nesta quarta-feira, em seu perfil na rede social Instagram, uma foto de seu tornozelo esquerdo inchado, mas garantiu que mesmo assim, vai jogar quinta-feira, contra o Paulista, no Pacaembu, em partida adiada da 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O chileno postou uma mensagem brincando e perguntou onde estava seu tornozelo. Em seguida disse que foi uma "bela pancada" e que "quinta tem mais". Além do tornozelo, o jogador se recupera também de dores na panturrilha direita, por conta das faltas duras que sofreu ainda na partida contra o Tigre, pela Copa Libertadores, disputada em 6 de março.

O técnico Gilson Kleina comanda nesta quarta-feira um treinamento coletivo para definir a equipe que enfrenta o Paulista. Com 17 pontos, o Palmeiras ocupa a sétima colocação no Campeonato Paulista.