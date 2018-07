Valdivia não comparece a treino do Palmeiras e deve deixar clube

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira visando a partida contra o Santos, quinta-feira, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade foi a ausência do meia Valdivia, que negocia transferência para o Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos. Em seu lugar, o técnico Ricardo Gareca colocou Bruno César entre os titulares.

Valdivia acerta os últimos detalhes da negociação e por isso foi liberado pela diretoria para não treinar. Outro que também não apareceu para treinar foi o meia Bernardo, que está se transferindo para o Vitória.

Enquanto isso, Gareca comandou um treinamento coletivo onde deu uma amostra do provável time que enfrenta o Santos. A base é a mesma dos últimos treinos, tendo como novidade, a entrada de Bruno César, que deve ter uma sequência de jogos sem a presença do meia chileno.