Valdivia não é convocado pelo técnico da seleção chilena para amistoso

SANTIAGO - O palmeirense Valdivia está fora da lista da seleção chilena para o amistoso do dia 29, contra Gana, nos Estados Unidos. O técnico Cláudio Borghi divulgou o nome de 21 jogadores nesta terça-feira, e preferiu abrir mão do jogador, que se recupera de contusão no Brasil.

Valdivia não está pronto nem para jogar no Palmeiras. Esta semana ele voltou a correr nos campos da Academia. Talvez ele tivesse condição de jogar no fim, mas Borghi também levou em conta uma série de confusão feita por Valdivia e alguns outros companheiros em novembro passado, antes das partidas diante de Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa.

Veja a lista dos convocados:

Goleiros: Claudio Bravo (Real Sociedad, ESP), Miguel Pinto (Atlas, MEX)

Defensores: Osvaldo González (U. de Chile), Luis Casanovas (O'Higgins), Lucas Domínguez (Audax Italiano), José Rojas (U. de Chile), Marcos González (Flamengo, BRA)

Meias: Marcelo Díaz (U. de Chile), Rodrigo Millar (Colo Colo), José Pedro Fuenzalida (Colo Colo), Matías Campos (U. Católica), Eugenio Mena (U. de Chile), Charles Aránguiz (U. de Chile), Gary Medel (Sevilla, ESP), Cristóbal Jorquera (Génova, ITA), Matías Fernández (Sporting, POR)

Atacantes: Junior Fernandes (U. de Chile), Esteban Paredes (Colo Colo), Alexis Sánchez (Barcelona, ESP), Eduardo Vargas (Nápoles, ITA), Humberto Suazo (Monterrey, MEX)