Valdivia para e só volta a jogar quando se recuperar

"É difícil cortar um atleta que diz estar bem, com vontade jogar. O importante é que agora ele está fora. Vai esperar, parar, tratar e voltar quando estiver bem", afirmou o médico Otávio Vilhena, no desembarque do Palmeiras, confirmando o afastamento de Valdivia, que só voltará a jogar quando estiver completamente recuperado da fibrose.

Com a decisão, o departamento médico do Palmeiras vai trabalhar para que Valdivia retorne ao time no dia 10 de novembro, quando a equipe disputará o segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Atlético-MG. O técnico Luiz Felipe Scolari já ressaltou várias vezes que a competição continental é a prioridade da equipe no final da temporada.

Valdivia começou a sofrer com as dores na coxa esquerda durante o empate por 0 a 0 com o Botafogo, em 10 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. O problema se intensificou no jogo seguinte, pela Copa Sul-Americana, contra o Universitário Sucre, na Bolívia. A previsão inicial era de que o chileno ficasse até duas semanas afastado do Palmeiras.

Porém, Valdivia retornou ao Palmeiras em uma semana no segundo jogo contra o Universitário Sucre. A recuperação se tornou polêmica no clássico contra o Corinthians, quando o chileno entrou no segundo tempo e precisou ser substituído, e se intensificou com a saída precoce do meia no jogo contra o Atlético-MG.

Na quarta-feira, Felipão se irritou com jornalistas durante entrevista coletiva e, inclusive, a abandonou. Agora, a polêmica parece próxima de se encerrar com a decisão de que Valdivia só voltará a defender o Palmeiras quando não tiver mais nenhuma dor na coxa esquerda.