Valdivia participa de coletivo no Palmeiras pela primeira vez no ano

O técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, comandou um treinamento coletivo nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, e a grande novidade foi a presença do meia Valdivia no time reserva. O chileno participou da atividade do início ao fim, mas teve atuação discreta. Essa foi a primeira vez na temporada que o jogador participou de um coletivo com o grupo.

O chileno não chegou a ter nenhuma grande oportunidade de abrir o placar. A previsão da comissão técnica é que ele ainda deve ficar de fora da partida contra o São Bernardo, domingo, no ABC. Mas a confirmação da ausência do meia só deve acontecer nesta sexta-feira. Caso realmente não vá para o jogo, ele vai se apresentar na seleção chilena sem atuar neste ano pelo Palmeiras. Na segunda-feira, ele viaja para os amistoso contra o Irã, dia 25 e Brasil, dia 29.

Os destaques do coletivo foram os argentinos Allione e Cristaldo, autores dos gols da vitória de 3 a 0 dos titulares sobre os reservas. A formação titular foi Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Allione e Dudu; Cristaldo.

A formação reserva teve Jailson; João Pedro, Nathan, Jackson e João Paulo; Renato e Victor Luis, Rafael Marques, Valdivia e Gabriel Jesus; Leandro Pereira.

O zagueiro Tobio não participou da atividade. Ele ficou fazendo fortalecimento muscular. Já Aranha, Alan Patrick, Amaral e Cleiton Xavier ficaram na sala de musculação. No outro campo, ficaram treinando Fábio, Vinicius Silvestre, Thiago Martins, Wellington, Ayrton, Julen e Maikon Leite.

Durante a atividade, o técnico Oswaldo de Oliveira gritou bastante com os atletas, que fizeram um coletivo em ritmo bastante intenso. Após um primeiro tempo sem movimentação no placar, na segunda parte, os titulares deslancharam e marcaram três. Cristaldo fez o primeiro e Allione marcou os outros dois.

O elenco alviverde retorna aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol.