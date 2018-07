Valdivia passa em teste e reforça Palmeiras em Curitiba

Dorival Júnior ganhou importante reforço para o jogo do Palmeiras contra o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira. O meia Valdivia, principal referência da equipe, se integrou ao elenco em Curitiba após ser aprovado em teste físico realizado neste sábado.

Valdivia não viajou com o restante do elenco na sexta-feira porque ainda se recupera de um edema na coxa esquerda, sofrido durante amistoso da seleção chilena, semana passada, contra a Venezuela. O meia ficou em São Paulo para continuar o tratamento, mas foi liberado após ser submetido a exames físicos.

Por causa do problema físico, o chileno já havia sido poupado na partida que inaugurou o Allianz Parque na quarta-feira. Sem condições de entrar em campo, na avaliação do departamento médico, o meia assistira à derrota para o Sport dos camarotes do novo estádio palmeirense.

Com este reforço de peso, o Palmeiras fará importante confronto direto com o Coritiba na busca para escapar do rebaixamento. Em 14.º lugar na tabela, o time paulista soma 39 pontos, apenas um a mais que o rival paranaense, que ocupa o 17.º posto e figura dentro da zona de rebaixamento.