Valdivia pede e joga pelo Palmeiras contra o Icasa

A alegria de voltar a jogar fez com que Valdivia deixasse de lado o que ele mesmo havia dito anteriormente e resolvesse "se escalar" para dois jogos em datas próximas. O meia já falou algumas vezes que não tem condições de atuar em duas partidas na mesma semana, mas, pelo jeito, os treinamentos durante a Copa das Confederações o fizeram mudar de ideia. O chileno jogou o tempo todo contra o Guaratinguetá, no último sábado, e pretende atuar pelo menos 45 minutos nesta terça, mesmo sabendo do risco que corre de forçar demais seus músculos, cansados de tantas lesões.

"Fizemos alguns testes com ele e acredito que tenha condições de atuar. A princípio, ele está liberado até para sexta (contra o Bragantino), mas vai depender de como ele vai se sair neste jogo de terça", disse o preparador físico do Palmeiras, Fabiano Xhá. São grandes as chances de o chileno cavar um cartão amarelo, já que está pendurado. Assim, poderia descansar contra o Bragantino e voltar "zerado".

A presença de Valdivia será fundamental para o time alviverde tentar retomar a liderança perdida na rodada passada por causa do empate com o Guaratinguetá. A Chapecoense, que nesta terça jogará fora de casa contra o Ceará, tem 23 pontos, um a mais do que o Palmeiras.

A novidade estará na defesa. O técnico Gilson Kleina vai escalar a dupla de zaga que ele considera ser a melhor, formada por Henrique e Vilson - André Luiz vai para o banco de reservas. Com isso, o time ganhará também na qualidade para sair do campo de defesa, já que os dois têm condições técnicas de sair jogando sem precisar dar chutão.

CARAS NOVAS - Dois jogadores poderão estrear nesta terça. O volante Eguren e o meia Felipe Menezes foram relacionados e deverão atuar alguns minutos. Deles, quem desperta maior expectativa é Eguren, uruguaio que disputou a Copa das Confederações e chegou para ser titular. O problema é que, para isso, quem deverá sair é Márcio Araújo, jogador contestado pelos torcedores, mas bastante querido pelo treinador. Isso, aliás, pode até retardar a sua entrada na equipe.

No ataque, Alan Kardec, que ficou conversando com Gilson Kleina por cerca de 20 minutos durante o treino desta segunda, deverá se tornar titular em breve.

O técnico do Icasa, Sidney Moraes, não contará com o volante Guto, suspenso. O atacante Tadeu, ex-Palmeiras, recém-contratado pelo time cearense, está fora de forma e não jogará.