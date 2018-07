Valdivia pede para diretoria definir situação de Kardec no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Valdivia afirmou nesta terça-feira que torce para o Palmeiras resolver dois problemas pontuais para poder ter maiores chances de se dar bem no Campeonato Brasileiro. O chileno espera pela renovação de contrato do atacante Alan Kardec e do volante Wesley e disse que o clube precisa da contratação de reforços para ter um elenco mais preparado para a disputa do torneio.

Em entrevista coletiva concedida na Academia de Futebol, o camisa 10 contou que em conversas com os colegas de time já ouviu dos dois companheiros de equipe que a vontade dos mesmos é a de ficar no Palmeiras. Tanto Kardec quanto Wesley são titulares do técnico Gilson Kleina e negociam com a diretoria a renovação de seus compromissos. "Eles são jogadores importantes para o time. Mas cabe à nossa diretoria cuidar disso. Os dois foram muito claros que gostariam de ficar aqui e pelo nosso bem a permanência é importante", disse.

Valdivia elogiou os dois companheiros e ressaltou a boa fase de Alan Kardec, que foi o autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma no último domingo, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. O chileno comparou Wesley ao seu compatriota Aránguiz, do Inter, que considera o melhor estrangeiro em atividade no Brasil, pelo bom preparo físico, além de avançada consciência tática.

Apesar da vitória na primeira rodada, o Palmeiras não teve uma atuação convincente e, segundo o chileno, o time ainda não está preparado para a disputa do Brasileirão. "Nosso grupo é bom, mas precisa se reforçar. Temos jogadores importantes, estamos bem e, como o Brasileiro é longo, temos que ter mais jogadores. Nesse campeonato, ganha quem tiver mais elenco", afirmou.