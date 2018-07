Valdivia pede pés no chão ao Palmeiras após vitória

SÃO PAULO - Com sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos e já com 11 pontos de folga dentro do G4, o Palmeiras parece estar já com um pé de volta na elite do Campeonato Brasileiro, mesmo após apenas 14 rodadas da Série B. Mas o meia Valdivia, destaque da campanha alviverde e da vitória por 2 a 1 sobre o Paraná, neste sábado, pede cautela.

"Temos muitos jogos pela frente. Estamos bem. O Gilson fez uma mudança no intervalo que claramente deu um novo ar ao nosso time. Deu mais qualidade, mais posse de bola e a gente conseguiu ganhar", comentou o chileno.

Desde que retornou aos gramados, segundo as estatísticas do Palmeiras, Valdivia roubou quatro bolas que resultaram em jogadas de gol. Neste sábado, fez isso mais uma vez. "A gente faz o que pode. O elenco está lutando para conseguir o que merecemos, o que estamos procurando, por isso todo mundo está se doando."

Nesta tarde, para vencer o Paraná, o Palmeiras repetiu o roteiro de terça-feira, quando levou 1 a 0 do São Caetano, mas voltou bem do intervalo e conseguiu a virada em 2 a 1. "No estádio do São Caetano pegamos um campo mais irregular, então a dificuldade foi um pouco maior, mas nós conversamos no intervalo. Foi a mesma história, a mesma situação de jogo", destacou o atacante Alan Kardec, que desta vez passou em branco.