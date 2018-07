Valdivia pede respeito e manda rival 'chorar em casa'

Na saída para o vestiário, porém, reclamou que Valdivia havia feito muitas brincadeiras e que o chileno não era jogador. Durante a partida, o meia tentou lances de efeito. Em um deles, ainda no primeiro tempo, ergueu o pé até a altura do rosto do marcador ao tentar um drible de "chute no ar".

Questionado por repórteres a respeito da declaração de Anderson, Valdivia ironizou: "Ele é jogador também? Aprenda a respeitar. Ele foi expulso, prejudicou o seu time e eu joguei, estou nas quartas de final da Copa do Brasil. Manda ele chorar em casa, com a família", afirmou o chileno.

Quando o Santo André já tinha dez jogadores, Kléber recebeu falta na área. Terceiro pênalti para ele bater no confronto. Bateu no travessão e perdeu o terceiro seguido - em Santo André, marcou no rebote do primeiro e após a cobrança de escanteio originada pelo segundo. O atacante negou que tenha se amedrontado.

"Não pensei que era o Neneca, nem que tinha perdido dois antes", revelou, antes de garantir que a decisão sobre ele seguir como batedor do time é de Felipão: "Não pedi para bater o pênalti. Então se ele falar que eu tenho que parar de bater, eu vou parar. Se ele quiser que continue, vou continuar", explicou.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras agora espera o adversário da próxima fase. O Coritiba é favorito, uma vez que fez 4 a 0 no Caxias no jogo de ida. A volta acontece na semana que vem, no Rio Grande do Sul.