Valdivia pode defender a Inter de Milão no próximo ano

Três meses após deixar o Palmeiras rumo ao Al Wahda, dos Emirados Árabes, Valdivia pode trocar novamente de clube em breve. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o meia chileno pode desembarcar na Itália para defender a Inter de Milão a partir de janeiro de 2016.

Segundo o veículo, o técnico do clube milanês, Roberto Mancini, estaria à procura de um jogador com as carecterísticas do meia italiano Andrea Pirlo – ex-Juventus e Milan, e atualmente no New York City, dos EUA – para a segunda metade da temporada europeia.

O também chileno Gary Medel, atleta da Internazionale e companheiro do "Mago" na seleção chilena, seria o responsável por tentar convencer o ex-palmeirense a defender o clube. Os dois jogadores, inclusive, estão juntos neste momento, defendendo a seleção chilena nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

O periódico afirma que o contrato oferecido a Valdivia seria curto, de apenas seis meses, com o pagamento de 900 mil euros aos árabes pelo empréstimo. Os italianos também poderiam disputar um amistoso com o Al Wahda no próximo ano, durante sua excursão ao Catar, para completar a proposta.

A transferência para o gigante europeu poderia ser a última chance para Valdivia brilhar no Velho Continente. O meia chileno atuou na Europa sem grande destaque entre 2004 e 2005, pelo Rayo Vallecano, da Espanha, e pelo Servette, da Suíça, respectivamente.