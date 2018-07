Valdivia pode ser poupado na partida contra o Icasa

SÃO PAULO - O Palmeiras tem dois jogos em sequência no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para se reabilitar do empate por 1 a 1 contra o Guaratinguetá, no último sábado. No primeiro destes confrontos como mandante, nesta terça-feira, contra o Icasa, o técnico Gilson Kleina deverá poupar o meia Valdivia. O motivo é evitar lesões devido ao acúmulo de partidas - o chileno participou das quatro partidas da equipe após a pausa na Série B do Campeonato Brasileiro em razão da Copa das Confederações.

"O monitoramente do Valdivia é jogo a jogo. Em Guaratinguetá, o gramado estava muito pesado, mas ele terminou bem o jogo. Temos um planejamento e vamos conversar, ouvir o atleta", disse Gilson Kleina.

Caso Valdivia seja poupado, o meia paraguaio Mendieta é o favorito a jogar como titular diante do Icasa. O jogo será às 21h50, pela 11.ª rodada da competição. Por causa desta partida, os jogadores sequer tiveram descanso neste domingo. Os titulares fizeram um trabalho de recuperação na academia, enquanto que os reservas foram a campo.

Após perder a liderança na Série B para a Chapecoense, o Palmeiras tem grande chance de se recuperar porque tem jogos seguidos no Pacaembu: nesta terça, contra o Icasa, e na sexta, diante do Bragantino. Gilson Kleina projeta seis pontos nestes dois jogos. "Temos que conquistar o maior número de pontos", afirmou o treinador.