Valdivia promete ficar longe das polêmicas no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Valdivia prometeu ficar longe das polêmicas no Palmeiras apenas alguns dias depois de criticar declarações anteriores do presidente Arnaldo Tirone, que havia reclamado do comportamento extra-campo do jogador. Ao se declarar surpreso com a repercussão da sua reclamação, o chileno garantiu que não teve a intenção de desmoralizar o dirigente e prometeu ficar mais calado.

"Todo mundo ficou surpreso com a minha declaração, mas acho que não ofendi ninguém, foi só uma opinião, não sei por que gerou tanta fumaça", afirmou Valdivia, que tentou justificar a decisão de esperar tanto para rebater as críticas de Tirone, feitas no ano passado. "Não respondi antes porque não vinha numa boa fase".

Para se afastar das polêmicas, Valdivia disse que pretende conceder menos entrevistas nos próximos meses e se concentrar apenas no seu trabalho no Palmeiras. "Não falando tanto com vocês e não dando tantas respostas perigosas. Daqui pra frente é só futebol, acabou a polêmica", disse.

Após derrotar o Bragantino na estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras apenas empatou com a Portuguesa, por 1 a 1, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu. Para Valdivia, ainda é cedo para fazer uma avaliação sobre o potencial da equipe. "Ainda é só o começo do ano, temos que melhorar. Ainda tem muita coisa pela frente"

Após o empate com a Portuguesa, o elenco do Palmeiras se reapresenta nesta quinta-feira, às 16 horas, na Academia de Futebol, quando iniciará a preparação para o jogo contra o Catanduvense, domingo, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.