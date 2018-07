Valdivia promete Palmeiras atento contra surpresa na Copa do Brasil

A vantagem obtida pelo Palmeiras no primeiro confronto com o Comercial não ilude Valdivia. O meia chileno avaliou que será preciso atenção para avançar na Copa do Brasil, apesar da vitória por 2 a 1 sobre o time piauiense fora de casa. "Não existe essa coisa de jogo fácil. Quem ganha de véspera se dá mal. Vamos entrar com tudo e tentar fazer uma excelente partida. A Copa do Brasil é prioridade para a nossa equipe", disse, concentrado no duelo de quarta-feira.

Para Valdivia, o Palmeiras mostrou no empate com o São Paulo por 1 a 1 que irá lutar pelo título do Campeonato Paulista. "Pelo o que apresentamos aqui, temos condições de brigar e jogar de igual para igual com qualquer equipe. Temos elenco e estamos com o pensamento positivo em conquistar coisas boas, em reacender. São muitos jogos pela frente, mas o time está encontrando um padrão de jogo e queremos chegar fortes na fase final", comentou.

O chileno acredita que o Palmeiras poderia até ter conseguido a vitória no clássico de domingo. "Após a expulsão do Alex Silva, fomos ainda mais para cima e fizemos por merecer o empate. De repente, com mais alguns minutos de jogo, poderíamos até ter virado. Mas o empate foi um bom resultado e agora é continuar focado na competição", afirmou.

