Valdivia quer sequência de jogos para ganhar confiança

O meia está contente com seu início de ano e espera, em 2012, mostrar o futebol que ficou faltando em 2011. "Eu tive muitas lesões no ano passado, perdendo muito treino e jogo e isso me atrapalhou. Agora quero uma sequência para ganhar ritmo e confiança", contou o chileno, que concedeu entrevista coletiva nesta tarde, na Academia de Futebol.

Valdivia sabe que a atuação diante do Bragantino é só a primeira impressão a respeito de 2012. Ele quer aproveitar o momento para voltar a convencer o torcedor. "Foi um bom começo pessoal e para o Palmeiras. Espero que não fique apenas no jogo de ontem (domingo) e que a gente continue melhorando. É mais uma oportunidade para mostrar para o torcedor que eu sei jogar bola."

Mas o meia, sozinho, não vai resolver todos os problemas do Palmeiras. Por isso, ele lembra que o clube precisa de reforços para que ele divida responsabilidades. "O Palmeiras precisa ter um elenco grande e qualificado. Não são apenas dois ou três jogadores que vão levar o Palmeiras ao título."