Valdivia quer títulos para virar ídolo do Palmeiras

Com a aposentadoria de Marcos, a torcida do Palmeiras perdeu um de seus maiores ídolos e o time perdeu o seu grande líder. Pelo o que mostrou na estreia do Estadual, na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, domingo, em Bragança Paulista, o meia Valdivia poderia ser o jogador para assumir – mesmo que sem a mesma expressão – o papel de Marcos na equipe, mas ele evita comparações.

“Vai ser difícil, porque o Marcos ganhou tudo aqui”, contou o chileno. “E ainda não me considero ídolo.”

Valdivia voltou ao Palmeiras em 2010, ainda sob a sombra do que fizera em sua primeira passagem pelo clube: foi um dos destaques do time campeão paulista em 2008. Suas atuações no ano passado, no entanto, deixaram a desejar. “Sofri muitas lesões”, lembrou. “E sei que as crianças e os torcedores gostam de mim, mas para me tornar ídolo tenho de ganhar pelo menos 3 ou 4 títulos de expressão.”

Apesar do seu discurso, Valdivia sabe que é uma das principais armas do time para acabar com o jejum de títulos. “É uma responsabilidade enorme ser o camisa 10 do Palmeiras. Mas estou tranquilo e só tenho de me preocupar com o dia a dia do time”, declarou, confiante em um 2012 sem lesões. “Preciso de uma sequência para ganhar ritmo e confiança.”