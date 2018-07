Valdivia rebate críticas e continuará com 'chute no ar' Em nada adiantaram as críticas dos jogadores do Santo André em relação à postura de Valdivia em campo na quinta-feira, no jogo que decidiu a classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta tarde, em entrevista coletiva na Academia de Futebol, o chileno assegurou que não vai mudar seu jeito de jogar. E que seguirá dando o drible de ''chute no vácuo'' sempre que possível.