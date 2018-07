Valdivia recebe 2 jogos de suspensão e desfalca o Palmeiras na quinta

O meia chileno Valdivia foi absolvido da denúncia de agressão, mas punido por ato hostil e recebeu dois jogos de suspensão em julgamento da 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta segunda-feira, no Rio. Como não enfrentou o Goiás, no jogo seguinte à expulsão, o camisa 10 do Palmeiras ficará fora de mais uma partida, contra a Chapecoense, na próxima quinta-feira, pelo Brasileirão.

Valdivia foi denunciado pela Procuradoria do STJD por ter dado um pisão em Amaral, do Flamengo, que estava caído, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o juiz da partida expulsou o palmeirense. O jogador foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a jogadas violentas.

Para o auditor relator do processo, Douglas Blaichmann, Valdivia não teve intenção de causar dano ao jogador rubro-negro. "Estou desclassificando o ato (de agressão). Porque não lesionou o outro jogador.Não chega a ter uma agressão grave", declarou.

JULGAMENTO

A audiência começou com um depoimento pessoal de Valdivia que tentou amenizar o ocorrido. "Às vezes a gente dá aquelas cutucadas na bunda do jogador quando ele está no chão para dizer: 'levanta aí, vamos lá'. Não tive maldade, não quis machucar", defendeu-se o jogador.

O procurador William Figueiredo questionou as justificativas de Valdívia, argumentando que a intenção do palmeirense era agredir Amaral. "O jogador do Flamengo estava no chão de costas, depois que o árbitro já havia marcado a falta ele deu o pisão, completamente fora do jogo", afirmou.

O advogado do Palmeiras tentou convencer os auditores de que o meia teria praticado um ato hostil e não uma agressão com intenção de contundir Amaral. "O Valdivia não veio negar. Ele disse que houve aquele pé, mas aquilo não foi um pisão. Um pisão teria gerado piores resultados. O que o Valdivia fez ali não matava uma formiga."