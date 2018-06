Valdívia retorna e Aguirre dá pista de time em treino do São Paulo

O meia Valdívia foi a principal novidade no gramado do CT da Barra Funda nesta quarta-feira durante o treino do São Paulo. Fora da lista de relacionados para o clássico com o Santos por opção de Diego Aguirre, ele tinha sido liberado para resolver questões familiares em Jaciara, no Mato Grosso.

Sem fazer um trabalho tático coletivo, Aguirre priorizou o fortalecimento muscular e fez exercícios de marcação e finalização no treino desta tarte. Treinaram juntos, em duas equipes separadas, todos os titulares do duelo contra o Santos, além de Jean, Petros e Arboleda.

O zagueiro deve ser titular no próximo domingo diante do América, já que Anderson Martins está suspenso e Rodrigo Caio se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo. Petros disputa vaga com Hudson no meio-campo tricolor.

Rodrigo Caio trabalhou no Reffis. Monitorado pelos médicos do clube, ele faz fisioterapia em período integral e tem expectativa de retornar a campo daqui cerca de dois meses. A cirurgia foi feita na última sexta.

O São Paulo tenta manter a invencivilidade no Campeonato Brasileiro e chegar a uma sequência de dez jogos sem perder (contando com os jogos da Sul-Americana e Copa do Brasil). Esta é a última semana cheia para treinos que Aguirre terá até a parada para a Copa do Mundo. Depois do América-MG, os tricolores enfrentam o Botafogo, na quarta e, três dias depois, o Palmeiras, no sábado.