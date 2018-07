Valdivia se coloca à disposição para jogar no Palmeiras

"Apesar de ainda estar bastante abalado emocionalmente, não quero atrapalhar a equipe com essa história de que vou sair ou vou ficar, pelo contrário. Quero ajudar o Palmeiras nesta partida decisiva contra o Grêmio (pela Copa do Brasil) e também na nossa reação no Campeonato Brasileiro", disse Valdivia, ao site oficial do Palmeiras.

O chileno, que já participou normalmente do treino desta sexta-feira na Academia de Futebol, continuará integrando o elenco alviverde, ficando à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari caso este deseje escalá-lo.

"Entendemos o momento difícil do Valdivia, e chegamos a conclusão que a convivência dele com os companheiros nos treinos e jogos pode ajudá-lo a retomar as atividades normais do dia-a-dia dele", afirmou o gerente de futebol César Sampaio.

O próximo compromisso do Palmeiras é neste domingo, às 16h, na Arena Barueri, contra o líder Vasco. Depois, na quinta-feira, novamente em Barueri, o adversário é o Grêmio, na segunda partida semifinal da Copa do Brasil. Na ida, em Porto Alegre, vitória alviverde por 2 a 0.