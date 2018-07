Valdivia se destaca em treino, mas deve permanecer na reserva

SÃO PAULO - O meia Valdivia foi o grande destaque do treino do Palmeiras comandado pelo técnico Gilson Kleina na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, onde o time fez mais um trabalho de preparação para o confronto desta quinta, diante do Libertad, em Assunção, pela Copa Libertadores. O jogador, porém, deverá seguir entre os reservas da equipe neste duelo válido pela segunda rodada do Grupo 2 da competição continental.

Kleina realizou um treino tático e dividiu o elenco em três formações, e o meia chileno acabou mostrando competência em uma atividade de finalizações, na qual também exibiu alto astral. Ele fez vários gols, mostrou grande disposição, brincou bastante com o goleiro Fernando Prass e até calçou luvas para atuar um pouco no gol. E, quando praticou uma ou outra defesa, chegou a sair gritando para comemorar.

A tendência, porém, é a de que Valdivia inicie o confronto desta quinta-feira entre os reservas, pois Gilson Kleina deverá manter a mesma formação titular utilizada nos últimos três jogos, contra Sporting Cristal, Corinthians e União Barbarense. No último deles, no domingo, o chileno substituiu Wesley durante o confronto.

O atacante Kleber, que esperar fazer sua estreia pelo Palmeiras depois de ter sido contratado junto ao Porto, de Portugal, ainda não tem a sua presença confirmada entre os relacionados para o jogo de quinta-feira. Entretanto, ele deverá seguir para Assunção junto com o time, pois na última segunda participou de um jogo-treino entre os atuais reservas da equipe dirigida por Kleina e o Palmeiras B. O jogador treinou normalmente nesta terça, depois de ter sido descartado do duelo diante do União Barbarense.

Já o volante Souza realizou apenas um trabalho individualizado em outra parte do gramado do campo da Academia de Futebol na manhã desta terça. O atleta se recupera de uma edema na coxa direita, mas não preocupa para o jogo diante do Libertad. O departamento médico do clube informou que ele foi poupado da atividade apenas por precaução.

Desta forma, o Palmeiras deve ir a campo nesta quinta-feira em Assunção repetindo a seguinte formação: Fernando Prass; Weldinho, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Souza e Wesley; Patrick Vieira e Vinicius.