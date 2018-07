Valdivia se reapresenta ao Palmeiras na quinta-feira

Enquanto Valdivia ainda não volta, a novidade no treino do Palmeiras nesta segunda-feira foi a presença do lateral-direito Weldinho, que retornou do empréstimo de 1 ano ao Sporting Lisboa, de Portugal, e foi reintegrado ao elenco para a sequência da temporada.

Já o meia Felipe Menezes, que vinha ganhando espaço no time com o recém-chegado técnico Ricardo Gareca, ficou fora do treino desta segunda-feira. Ele sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo durante o jogo-treino de sábado, quando o Palmeiras venceu o Juventus em Atibaia, e está em recuperação no departamento médico. Segundo o clube, o jogador passa a ser dúvida para a retomada do Brasileirão, dia 17 de julho, contra o Santos.