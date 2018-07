Valdivia se reapresenta nesta quinta-feira no time do Palmeiras

O meia Valdivia deve estar de volta aos treinamentos do Palmeiras nesta quinta-feira. Pelo menos é o que espera a diretoria alviverde. O jogador viajou a Santiago na semana passada para dar continuidade ao tratamento de uma lesão na coxa esquerda com o fisioterapeuta José Amador, que no ano passado chegou a permanecer algumas semanas no Palmeiras com o jogador. O atleta também ficou com a seleção chilena que treina para um amistoso contra os EUA desde o dia 21.

A viagem para o Chile, embora tenha criado muita polêmica no clube, foi autorizada pela diretoria e comissão técnica, que manteve conversas com o jogador neste período. O presidente Paulo Nobre chegou a comentar, durante entrevista coletiva, que não via problema em permitir a ida do jogador para o Chile.

A tendência é que o meia retorne aos trabalhos na Academia de Futebol nesta quinta-feira, mas não deve fazer trabalho com bola junto do grupo. O departamento médico do Palmeiras prefere não projetar quando ele vai estar em condições de jogo, mas trabalha com a possibilidade dele estar apto na terceira rodada, no clássico com o Corinthians.

Valdivia sofreu uma lesão na coxa esquerda durante amistoso da seleção chilena, em novembro e mesmo assim atuou em duas das últimas três partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o clube lutava contra o rebaixamento.

EGUREN - Nesta terça-feira, o volante Eguren foi anunciado como reforço do Montevideo Wanderers, do Uruguai, clube pelo qual já atuou em outras duas oportunidades. O jogador uruguaio disputou a última temporada pelo Palmeiras, mas não teve seu contrato renovado.