Valdivia sente dores no joelho e desfalca o Palmeiras na decisão

Valdivia está fora do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, domingo, às 16h, no Allianz Parque. O meia chileno sente dores no joelho esquerdo, provocada por uma pancada na partida contra o Corinthians. Assim, ele deve ser preparado para o segundo jogo apenas, que será realizada domingo que vem, na Vila Belmiro.

Valdivia passou a semana sem aparecer no gramado da Academia de Futebol. A informação passada pelo clube era que ele fazia fortalecimento muscular. Na quinta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treinamento coletivo sem o chileno, que acabou sentindo dores durante o trabalho.

A assessoria de imprensa do Palmeiras e do próprio atleta preferiram não se pronunciar oficialmente sobre a contusão e avisaram que a confirmação da ausência ou não do atleta só acontecerá na divulgação dos relacionados para o clássico, algo que deve acontecer após o treinamento na manhã deste sábado, quando o treinador informa a lista dos relacionados.

Valdivia fez apenas quatro jogos pelo Palmeiras na temporada, sendo dois deles entre os titulares. O meia iniciou a temporada recuperando-se de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no fim do ano passado.

A dor no joelho esquerdo surgiu durante a partida contra o Corinthians, pela semifinal do Paulista, domingo passado. Sem Valdivia, a tendência é que Cleiton Xavier seja confirmado como titular. Assim, o Palmeiras deve ir a campo contra o Santos com Fernando Prass; Gabriel, Victor Ramos, Jackson e Zé Roberto; Arouca, Robinho, Cleiton Xavier, Dudu e Rafael Marques; Gabriel Jesus.