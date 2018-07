Valdivia será julgado nesta segunda por pisão em atleta do Flamengo

O meia Valdivia, do Palmeiras, vai a julgamento nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio, pelo pisão dado no jogador Amaral, do Flamengo, em partida do Campeonato Brasileiro. O chileno foi denunciado pelo artigo 254-A, tipificado como agressão, e se condenado, pode ser suspenso por quatro a 12 jogos. A sessão do STJD vai começar às 17h.

Na partida o jogador foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco depois do pisão, ocorrido aos 37 minutos do segundo tempo. Se condenado, o chileno pode desfalcar o Palmeiras já a partir da próxima quinta-feira, quando o time recebe a Chapecoense, no Pacaembu. A ausência pode ser ainda maior e coincidir com boa parte deste segundo turno do Brasileirão, quando a equipe luta para fugir do rebaixamento.

A expulsão ocorreu em partida que Valdivia retornava ao time depois de um mês em recuperação de problema na coxa. O jogador admitiu ter errado no lance e pelo cartão vermelho a diretoria o multou em parte do salário.

O Palmeiras vai a julgamento ainda por outro incidente durante o jogo contra o Flamengo. O gandula Giovanni Devechi foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é definido como "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

Na partida, o gandula é acusado de ter reposto a bola em jogo com muita rapidez para favorecer o Palmeiras. Caso a ação do gandula seja condenada, o clube paulista terá de pagar multa de R$ 100 mil e sem risco de perder mandos de campo como punição pelo incidente.