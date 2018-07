Valdivia simula contusão e faz brincadeira no treino do Palmeiras

SÃO PAULO - A fase anda tão boa no Palmeiras que já dá até para fazer brincadeiras com as seguidas contusões de Valdivia. No treino desta sexta-feira, na preparação para o jogo do sábado contra o Guaratinguetá, o próprio meia chileno fez uma "pegadinha" com os companheiros, ao simular lesão. Era tudo um golpe para ele distrair a atenção dos adversários no recreativo e ficar livre para marcar um gol.

Durante o treinamento na Academia, Valdivia ficou caído no chão após uma dividida com o volante uruguaio Eguren. O meia chileno chegou a pedir atendimento médico, preocupando quem acompanhava a atividade. "Seria uma nova lesão?", questionaram os jornalistas. Mas, quando a bola passou perto, o jogador se levantou rapidamente, enganando os companheiros, e ficou sozinho para fazer o gol. Depois, Valdivia saiu rindo.

Após enfrentar seguidas contusões musculares nos últimos anos, jogando muito pouco, Valdivia disputará na tarde deste sábado, em Guaratinguetá, o seu quatro jogo seguido. Sob seu comando, o Palmeiras venceu os três compromissos após a paralisação durante a Copa das Confederações e assumiu a liderança da Série B. Por isso tudo, o clima tem sido de descontração e alegria no Palmeiras.