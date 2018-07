Valdivia só deve voltar ao Palmeiras na próxima semana

SÃO PAULO - O meia chileno Valdivia só deve retornar ao time do Palmeiras na próxima semana, para o jogo de volta contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, em Curitiba. O jogador se recupera de um edema na coxa direita e não terá condições de atuar nesta quarta, no primeiro jogo contra a equipe paranaense.

A lesão de Valdivia foi detectada na última semana enquanto ele estava na Dinamarca para um amistoso da seleção chilena contra o Iraque. O jogador foi poupado da partida e desde a última sexta-feira faz tratamento no Palmeiras para tentar se recuperar. O meia deve ser poupado no próximo sábado contra o Boa, fora de casa, justamente para ter condições totais de entrar em campo na partida de volta.

Também para esta quarta-feira o técnico Gilson Kleina tem duas dúvidas no time. No jogo contra o Paysandu o zagueiro Vilson precisou ser substituído com dores na coxa direita e o autor do gol da vitória por 3 a 2, o atacante Leandro, queixou-se de dores nas costas. Ambos ainda serão avaliados pelo departamento médico e não têm a presença confirmada no jogo de quarta-feira.