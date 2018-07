Valdivia sofre edema em clássico e pode ser desfalque do Palmeiras

O meia Valdivia passou por exames nesta segunda-feira e foi constatado um edema traumático da musculatura abdominal, em decorrência da pancada recebida no clássico com o Corinthians, no sábado passado. O temor no Palmeiras era de que houvesse uma fratura, por isso, existe até um certo alívio pela notícia.

Embora a contusão não seja grave, ele ainda é dúvida para a partida contra o Bahia, domingo, em Salvador. O departamento médico do Palmeiras deve dar mais informações nesta terça-feira. A presença ou não do chileno depende de como ele vai reagir ao longo da semana, mas as chances dele jogar são grandes.

Ainda no primeiro tempo no clássico, ao tentar disputar uma bola de cabeça com o meia Elias, o chileno levou a pior e ficou caído no gramado. Claramente com dor, ele quase foi substituído, mas suportou e jogou até os 38 minutos segundo tempo. Inclusive, participou ativamente do lance do gol marcado por Henrique. Ao final da partida, ele precisou de ajuda para conseguir deixar o vestiário e ir andando até o carro para deixar o Pacaembu.

O elenco do Palmeiras se reapresenta nesta terça-feira e, enquanto não sabe se poderá contar com Valdivia, o técnico Dorival Júnior já se prepara para montar a equipe sem dois titulares. O atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, Henrique, e o lateral-esquerdo Juninho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.