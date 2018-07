Valdivia sofre fratura no nariz e pode precisar de cirurgia

Substituído aos 18 minutos do primeiro tempo no clássico com o São Paulo neste domingo, o meia Valdivia foi submetido a um exame no Hospital Israelita Albert Einstein após o jogo e teve constatada uma fratura no nariz. O chileno será reavaliado por especialistas nesta segunda-feira para saber se precisará ser operado.

No exame, descobriu-se que a lesão teria acontecido na semana passada, durante um treino realizado na Academia de Futebol, no qual o chileno levou a pior numa disputa de bola com Wesley. Neste domingo, Valdivia entrou em campo com um olho roxo, resultado do choque, e, após colidir com Kaká, o palmeirense sentiu dificuldade para respirar, agravada com tontura.

As imagens na televisão, no entanto, mostram que o chileno leva uma das mãos à coxa direita no momento em que divide a bola com Kaká. Segundo o meia, o motivo foi cãimbra.

"O Valdivia confirmou (no vestiário) que o que fez ele sair foi tontura. Ele disse que está com dores musculares, mas nenhuma dor específica que tenha motivado sua saída", afirmou o médico do Palmeiras, Otávio Vilhena, no intervalo do jogo. Antes de ser substituído, o meia tinha boa atuação e era um dos melhores do time.