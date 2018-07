Valdivia sofre lesão e desfalca o Palmeiras por cerca de 30 dias

(atualizado às 18h57)

O meia Valdivia sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e desfalca o Palmeiras por cerca de 30 dias. O jogador passou por exames nesta segunda-feira e foi constatado que ele teve uma lesão de grau 1.Ele sofreu a lesão durante o clássico com o São Paulo, no último domingo.

Aos 13 minutos de jogo, ele saiu de campo reclamando de dores no nariz, mas antes havia colocado a mão na coxa, num nítido sinal que de havia sentido a fisgada. Nesta segunda, foi constatado a fratura no nariz e a contusão muscular na coxa direita.

Caso a lesão tivesse sido somente no nariz, Valdivia poderia atuar contra o Sport, quarta-feira, em Recife, com uma máscara de proteção, como Lúcio já fez. Domingo, Valdivia chegou a afirmar, por meio de seu assessor de imprensa, que não tinha qualquer dor na coxa antes do jogo e que levou a mão ao local por causa de câimbra, mas que faria exames nesta segunda-feira apenas por precaução.

O chileno estava sem jogar havia um mês. Ele treinou por dez dias e foi escalado para o clássico por Gareca, talvez sem conhecer o histórico de lesões musculares do jogador. Sem o chileno, Felipe Menezes deve continuar no time.