Valdivia sofre nova lesão durante treino do Palmeiras

SÃO PAULO - O ano mal começou e o Palmeiras já tem mais um problema para se preocupar. Durante o treino com bola desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, Valdivia sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, após entrada fortíssima de Henrique, e saiu chorando do gramado, carregado pelo companheiro de equipe Maurício Ramos.

Segundo o médico do clube alviverde, Otávio Vilhena, ainda não dá para avaliar a gravidade da contusão. "O Valdivia sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, foi medicado e à tarde poderemos fazer uma melhor avaliação. Ainda não dá para avaliar a gravidade da lesão e nem quanto tempo ele vai ficar fora."

Com um longo histórico de lesões, o chileno ainda está na reta final de recuperação do joelho direito. Por causa disso, inclusive, ele se reapresentou quatro dias depois do resto do elenco, alegando que estava fazendo tratamento no Chile.