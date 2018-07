Valdivia sofre nova lesão durante treino do Palmeiras

Segundo o médico do clube, Otávio Vilhena, ainda não dá para avaliar a gravidade da contusão. Vilhena chegou a prestar o primeiro atendimento ao meia ainda no gramado. Valdivia saiu chorando de campo, sentindo muita dor.

Com um longo histórico de lesões, o chileno ainda está na reta final de recuperação do joelho esquerdo. Por causa disso, ele causou a primeira polêmica do time neste ano ao se reapresentar com quatro dias de atraso, alegando que estava fazendo tratamento no Chile.

O jogador está sem atuar desde o dia 6 de outubro, quando sofreu a lesão no joelho durante o clássico com o São Paulo, pelo Brasileirão. Na ocasião, o chileno sofreu forte choque com o zagueiro Paulo Miranda. Após passar por tratamento nestes últimos meses, Valdivia estava perto de disputar novamente uma partida oficial.