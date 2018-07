Valdivia sofre nova lesão e não deve jogar mais pelo Palmeiras em 2010

SÃO PAULO - Principal contratação do Palmeiras na temporada, o meia Valdivia deverá ficar fora dos últimos jogos de 2010. O chileno sofreu nova lesão na coxa esquerda e não terá condições de jogar as semifinais da Copa Sul-Americana, grande objetivo do time paulista para este ano.

"Não há como estabelecer um prazo para seu retorno. Temos de ter calma e esperar", disse o médico Rubens Sampaio. "Em circunstâncias normais, ele deveria voltar em três ou quatro semanas, mas eventualmente pode ser que só volte a jogar no ano que vem", disse. "O Valdivia tem uma ansiedade grande de voltar a ajudar, mas não podemos deixar isso atropelar sua situação".

A nova lesão surgiu quando Valdivia se recuperava de uma fibrose que o deixou parado por duas semanas. "Apareceu uma lesão pequena, com menos de meio centímetro. Há um edema com um pouco de sangramento no músculo. Vamos ter de esperar para ver como ele reage", disse o médico.

Sem poder contar com o chileno, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá escalar Lincoln no meio-campo nas duas partidas contra o Goiás, pela semifinal da competição internacional, que dá vaga na Copa Libertadores.