Valdivia tem estreia adiada pelo Palmeiras e não pega o Mogi Mirim

Embora tenha participado do treinamento coletivo nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o meia Valdivia está fora da partida contra o Mogi Mirim. Seguindo o cronograma da comissão técnica, o chileno continuará treinando e na segunda-feira participará de um jogo-treino contra o São Caetano.

A expectativa era que ele tivesse condições de ficar pelo menos no banco de reservas. O chileno treinou normalmente nesta quinta-feira, participou de um treinamento coletivo entre os suplentes e deu até uma assistência para o gol de Leandro Pereira, na vitória dos reservas por 2 a 1 sobre os titulares.

Entretanto, após a atividade, a comissão técnica entendeu que ainda será necessária aguardar mais um período para contar com o jogador, que mostrar boa condição diante do São Caetano, pode ser a novidade contra o Ituano, quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Valdivia não joga desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e na semana passada ficou com a seleção chilena que disputou dois amistosos, mas não entrou em campo. O chileno tem contrato até agosto e negocia a renovação.