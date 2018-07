Valdivia tem lesão e é dúvida até para confronto de domingo

Principal jogador do elenco do Palmeiras, o meia Valdivia não vai estar presente em campo na inauguração do Allianz Parque, nesta quarta-feira à noite, contra o Sport. De acordo com o técnico Dorival Júnior, o chileno está com uma lesão no abdômen e também é dúvida para domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

"O Valdivia não jogará na partida contra o Sport e possivelmente não jogará domingo. Minha única dúvida é se jogará o Felipe Menezes ou o Mazinho", explicou Dorival Júnior, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

O meia deveria jogar pelo Chile, ainda nesta terça-feira contra o Uruguai, em Santiago, mas sentiu desconforto muscular e foi cortado da lista de relacionados pelo técnico Jorge Sampaoli. Assim, Dorival Júnior já descarta totalmente a escalação do meia diante do Sport, esperando o jogador retornar e passar por exames para saber se consegue se recuperar a tempo de jogar no domingo.

"O Valdivia tem uma lesão. Vamos esperar ele voltar e ver qual será o procedimento. Ele tem uma lesão no abdômen, no mesmo local onde sofreu uma lesão contra o Corinthians", completou o treinador.

O chileno vinha sendo o fiel da balança do Palmeiras, boas atuações. Ele ficou de fora do jogo contra o São Paulo (derrota por 2 a 0), mas havia a expectativa no clube para que voltasse a tempo de jogar na abertura da nova arena. Se não puder enfrentar também o Coritiba, só entraria em campo nas duas últimas rodadas.