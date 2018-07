Valdivia tem nova lesão e fica fora do Palmeiras por pelo menos um mês

SÃO PAULO - Valdivia está fora do Palmeiras por pelo menos um mês. O jogador foi diagnosticado nesta sexta-feira com uma lesão no músculo reto femural da coxa direita e deve desfalcar o time no Paulistão e Libertadores. O meia esteve em campo na última quinta-feira na vitória do clube sobre o Paulista de Jundiaí, no Pacaembu, por 2 a 1, pelo Campeonato Estadual. Ele saiu de campo no segundo tempo reclamando de dores na panturrilha. O exame médico comprovou o pior.

Depois de se apresentar no centro de treinamento nesta sexta, o meia passou por exames e foi diagnosticado com uma nova contusão. Além do time de Gilson Kleina, a seleção chilena também não poderá contar com o jogador em jogos das Eliminatórias da Copa de 2014 no fim de março. O chileno havia sido convocado novamante para a seleão de seus país e estava bastante envolvido em dar a volta por cima. O próprio técnico do Palmeiras dizia que Valdivia está realizando todas as atividades na Academia.

Esta é a segunda contusão de Valdivia no ano. Depois de se apresentar atrasado ao Palmeiras no início do ano com o argumento de que teria ficado no Chile em tratamento de fisioterapia, o jogador sofreu lesão muscular na coxa esquerda que o afastou por quatro partidas no começo do Campeonato Paulista.

Depois de recuperado, Valdivia fez dois jogos em que entrou no segundo tempo e outros três como titular até sentir novas dores na panturrilha. Com a lesão, o meia desfalca a seleção chilena em duas partidas, contra Peru e Uruguai, depois de 15 meses afastado do time por indisciplina.

Pelo Palmeiras, ele fica fora de sete das últimas oito rodadas da fase de classificação do Campeonato Paulista e também de importantes jogos da Copa Libertadores, ainda pela fase de grupos.