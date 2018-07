Valdivia tenta ser a surpresa do Palmeiras contra o Corinthians

SÃO PAULO - O meia Valdivia, do Palmeiras, corre contra o tempo para conseguir estar em campo na partida contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O chileno, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, sabe que as chances de estar em campo no clássico são pequenas, mas tem trabalhado duramente para conseguir superar as expectativas.

O chileno sofreu a lesão na partida contra o XV de Piracicaba, no último dia 3, e a previsão era de que voltasse ao time dentro de 15 dias. Com isso, ele estaria fora do clássico contra o Corinthians, mas o meia faz tratamento em dois períodos para conseguir se recuperar mais rápido.

Ao ser questionado sobre o assunto, o técnico Gilson Kleina se esquiva e diz que sua preocupação é o jogo contra o Sporting Cristal, nesta quinta-feira, no Pacaembu.

O que joga contra o chileno é a falta de treinos com bola. Se estiver bem, ele pode até fazer um trabalho nesta quinta ou sexta-feira. O departamento médico trabalha com a possibilidade de ele estar à disposição apenas dia 24, contra o União Barbarense. Mas admite que, se ele mostrar boa recuperação, pode pelo menos aparecer como opção no banco de reservas.

Em relação aos outros machucados, nenhum deles devem enfrentar o Corinthians. O atacante Maikon Leite fica mais duas semanas em tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Recém-contratado, o atacante Kleber, em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, inicia os trabalhos com bola na semana que vem e pode aparecer contra o União Barbarense. Já o meia Tiago Real, que teve uma luxação no ombro direito em novembro, também pode voltar aos treinamentos na próxima semana.

Quem deve demorar um pouco mais para voltar a atuar é o lateral-esquerdo Fernandinho. Ele ainda precisa de pelo menos mais um mês de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada em agosto.