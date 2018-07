Valdivia trabalha durante as férias para evitar lesões

O meia Valdivia saiu de férias, mas não está completamente parado no Palmeiras. Para evitar que as lesões atrapalhem o seu início de temporada no clube paulista, o chileno foi instruído pela comissão técnica a fazer trabalhos físicos durante o período de descanso. Neste ano, ele perdeu vários jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana por conta de uma fibrose na coxa esquerda.

"Ele já vinha treinando em dois períodos na Academia de Futebol e nós passamos um trabalho de musculatura para ele realizar durante as férias. São exercícios de força muscular para que ele volte em melhores condições", explicou Anselmo Sbragia, preparador físico do Palmeiras, em entrevista ao site oficial do clube.

O Palmeiras tem reapresentação marcada para 4 de janeiro e estreia no Campeonato Paulista no dia 15, contra o Botafogo. Assim, o risco de lesões no início da competição é uma preocupação especial da comissão técnica. Sbragia garante ter uma estratégia traçada para evitar as contusões.

"Quando você antecipa etapas ou força um trabalho, é claro que os riscos de lesão são maiores. Mas nós temos um planejamento que tem tudo para dar certo. Vamos escalonar o trabalho dos atletas e tentar equilibrar os exercícios de velocidade e força muscular, justamente para os riscos serem menores. Trata-se de um trabalho preventivo", afirmou.